[1/2] Thierry Paulin, le tueur de vieilles dames

(Première partie) Le 5 octobre 1984, Anna Barbier est retrouvée morte, ligotée, dans son appartement parisien. Elle vivait seule et avait 83 ans. Le même jour, Germaine Petitot, 91 ans, a été violemment agressée chez elle par deux hommes. Elle a été ligotée, bâillonnée, battue et on lui a volé ses économies. Traumatisée, elle est incapable d’aider les enquêteurs à les identifier.





Dans les semaines qui suivent, plusieurs autres femmes âgées sont torturées, dépouillées puis assassinées chez elle, en particulier dans le 18ème arrondissement. Des mesures sont mises en place pour assurer la sécurité des personnes âgées mais cela n’empêche pas celui que l’on surnomme le « monstre de Montmartre » ou le « tueur de vieilles dames » de tuer à nouveau.





Dans Crime story, la journaliste Clawdia Prolongeau raconte cette enquête avec Damien Delseny, chef du service police-justice du Parisien.





Écoutez Crime story sur toutes les plateformes audio : Apple Podcast (iPhone, iPad), Google Podcast (Android), Podcast Addict ou Castbox, Deezer, Spotify.





Crédits. Direction de la rédaction : Pierre Chausse - Rédacteur en chef : Jules Lavie - Ecriture et voix : Clawdia Prolongeau et Damien Delseny - Production : Thibault Lambert et Raphaël Pueyo - Réalisation et mixage : Julien Montcouquiol - Musiques : Audio Network - Archives : INA.





Documentation :

Archives Le Parisien

Archives INA

“Cerno, l’anti-enquête de Julien Cernobori”