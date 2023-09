« Je pensais être un enfant indigo » : revenue du « New Age », Elisabeth alerte sur les croyances irrationnelles

16:44

Le mercredi 20 septembre, au tribunal judiciaire de Paris, Aurélien A., un homme de 32 ans, est jugé pour vol et escroqueries. Il est accusé d’avoir arnaqué plusieurs femmes qu’il abordait sur une application de rencontre, sous une fausse identité. L'une de ses victimes, Mary (le prénom a été modifié), croyait avoir rencontré son prince charmant. Elle devait même se marier avec lui à Monaco, seulement quelques semaines après leur rencontre. En réalité, tout était faux. Elle a porté plainte contre lui et Aurélien A. a finalement été condamné à deux ans de prison ferme par le tribunal judiciaire de Paris.Tout commence fin mai dernier quand Mary rentre chez elle en train à Amsterdam. Elle reçoit une notification sur Bumble, une application de rencontre, et commence à échanger avec un certain Charles Kempiski. Il se présente comme un richissime avocat d’affaires de 37 ans installé à New York, en déplacement en Europe pour le travail. Ils conviennent rapidement d’un rendez-vous et se rencontrent pour la première fois dans un bar d’Amsterdam. Mary est conquise et lui propose de passer la nuit chez elle. Mais quelques semaines plus tard, elle réalise que Charles n’est pas celui qu’il prétend être.Ariane Riou, journaliste à la cellule récit du Parisien, a pu rencontrer Mary et a assisté au procès de cet arnacœur. Pour Code source, elle raconte comment il a escroqué plusieurs femmes, dont Mary, grâce à un mode opératoire bien particulier.Ecoutez Code source sur toutes les plateformes audio : Apple Podcast (iPhone, iPad), Google Podcast (Android), Amazon Music, Podcast Addict ou Castbox, Deezer, Spotify.Crédits. Direction de la rédaction : Pierre Chausse - Rédacteur en chef : Jules Lavie - Reporter : Ambre Rosala - Production : Raphaël Pueyo, Barbara Gouy et Thibault Lambert - Réalisation et mixage : Julien Montcouquiol - Musiques : François Clos, Audio Network - Archives : Netflix.