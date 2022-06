De la prison à la rédemption : comment la lecture a sauvé un ex-braqueur

Les sordides secrets du PDG d'Assu 2000 soupçonné de viols sur mineures

Ép. 749

Le 17 mai, Jacques Bouthier, PDG et fondateur d’Assu 2000, est mis en examen notamment pour viols sur mineures et traite d’êtres humains.A l’origine de l’affaire, une femme de 22 ans, originaire du Maroc, qui porte plainte contre l’homme d’affaires. Selon son récit, il l’aurait hébergée dans un appartement en région parisienne dès 2016, alors qu’elle était mineure, en contrepartie de prestations sexuelles rémunérées.Depuis la révélation de l’affaire, Assu 2000 est dans la tourmente. Plusieurs anciennes salariées du groupe au Maroc se disent également victimes du chef d’entreprise, qui les aurait harcelé sur leur lieu de travail. Face à ces témoignages accablants, Jacques Bouthier, placé en détention provisoire, décide de démissionner le 24 mai.Code source raconte l’affaire qui met en cause le désormais ex-PDG d’Assu 2000 avec Ronan Folgoas et Nicolas Jacquard, journalistes au service police-justice du Parisien.Ecoutez Code source sur toutes les plateformes audio : Apple Podcast (iPhone, iPad), Google Podcast (Android), Podcast Addict ou Castbox, Deezer, Spotify.Crédits. Direction de la rédaction : Pierre Chausse - Rédacteur en chef : Jules Lavie - Reporter : Ambre Rosala - Préparation : Raphaël Pueyo - Production : Sarah Hamny, Thibault Lambert et Lolla Sauty Hoyer - Réalisation et mixage : Julien Montcouquiol - Musiques : François Clos, Audio Network, Epidemic Sound - Identité graphique : Upian - Archives : RTL, BFM TV.