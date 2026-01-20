Tercera temporada: Campeonas y campeones de Puerto Rico

8. 4. Vieques y la resiliencia que nunca llegó

49:22 | | Season 1 , Ep. 8

Semanas después del huracán María, el Gobierno de Puerto Rico aceptó una sugerencia de parte de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, mejor conocida como FEMA en inglés. La pusieron por escrito y la presentaron al país como un logro y una herramienta para poder reconstruir de manera resiliente. ¿El primer proyecto en beneficiarse de este acuerdo? El único hospital en la isla municipio de Vieques. Al sol de hoy, más de tres años después, esta construcción no ha comenzado. A principios de 2020, una adolescente de 13 años murió en medio de una emergencia médica en las instalaciones temporeras de salud en Vieques, demostrando que los viequenses no gozan de un derecho humano básico: acceso a servicios de salud dignos y de calidad. Cristina del Mar Quiles, del Centro de Periodismo Investigativo, nos explica cómo la burocracia federal y estatal han atrasado la reconstrucción del país. Cristina del Mar Quiles, del Centro de Periodismo Investigativo, nos explica cómo la burocracia federal y estatal han atrasado la reconstrucción del país. Aquí hay una explicación de que es la Section 428 en Puerto Rico. Aquí hay más información sobre la demanda de la familia de Jaideliz Moreno Ventura al gobierno de Puerto Rico.