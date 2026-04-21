Donde el Mar Se Enciende (Buenas noches, Cráneo)

Hoy les traemos un episodio de nuestros amigos de Buenas noches, Cráneo.





Esta noche viajamos a una bahía de Puerto Rico donde el agua brilla en la oscuridad. Junto a Alana Casanova-Burgess, anfitriona de La Brega, vivimos una aventura asombrosa sobre la bioluminiscencia, los peces que dejan huellas de luz y la importancia de cuidar estos ecosistemas mágicos.

“Buenas noches, Cráneo” es un podcast para ayudar a niños de 3 a 11 años a dormirse con calma. Cada episodio ofrece una historia suave que estimula su imaginación y los acompaña hasta el sueño.

























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