Un vampiro entre nosotros

Hoy les traemos un episodio especial desde Puerto Rico de nuestros amigos de Radio Ambulante, quienes se encuentran en plena publicación de su temporada 15.





En marzo de 1975, el pequeño pueblo de Moca, en Puerto Rico, vio cómo se perturbaba su tranquilidad con la aparición de decenas de animales muertos. En un lugar así, sin secretos ni misterios, esa escena siniestra despertaría todo tipo de preguntas.





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