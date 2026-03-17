7. Madera de campeón: el futuro del béisbol boricua

El dominio de Puerto Rico en el beisbol es más que conocido, pero hay quienes piensan que la pelota boricua ya vio sus mejores días. Y algunos responsabilizan de su declive a una decisión de Major League Baseball de 1990, cuando obligó a los peloteros boricuas a pasar por el sorteo de novatos para llegar a la pelota profesional. Pero, 35 años después, las razones son mucho más complejas.





En este episodio, exploramos cómo el beisbol refleja realidades como la migración forzosa, la desigualdad y la falta de soberanía política, y descubrimos formas en que la pelota sigue aportando a Puerto Rico.

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