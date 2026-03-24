8. Tengo a Puerto Rico en mi corazón

Los Young Lords surgieron en los 60 en Chicago como una ganga callejera, pero evolucionaron y se convirtieron en una organización política que llegó a otras ciudades, como Nueva York y Filadelfia. En su mayoría, eran jóvenes boricuas de la diáspora, que se organizaron y educaron a su comunidad sobre el colonialismo estadounidense.





Iris Morales, dirigente del brazo educativo en Nueva York, habla con La Brega sobre el legado de la organización, y las tensiones que surgieron del deseo de acercarse a la patria.

Can’t wait for the next episode? Join Futuro+ for early access to the whole season, ad-free listening, and exclusive bonus content for La Brega http://futuromediagroup.org/joinplus.





¿No puedes esperar al próximo episodio? Únete a Futuro+ y disfruta de la temporada completa por adelantado, sin anuncios y con contenido exclusivo de La Brega http://futuromediagroup.org/joinplus.