6. Tres minutos para Puerto Rico

Por décadas, políticos y activistas boricuas han depuesto ante el Comité de Descolonización de la ONU durante su vista anual sobre Puerto Rico. La mayoría de los deponentes favorece la independencia, pero, recientemente, los pro estadidad se han organizado para aumentar su presencia ante un foro que, en 50 años, no ha conseguido cambiar nada. Porque Puerto Rico sigue siendo una colonia de Estados Unidos.





El equipo de La Brega visitó la sede de la ONU durante el verano de 2025 para acompañar a los peticionarios que, año tras año, comparecen para defender sus visiones de futuro para Puerto Rico.

