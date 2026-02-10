2. Nuestro cuatro (o por qué nos hace llorar)

Cuando el cuatrista Luis Sanz se presentó en un estudio para una grabación misteriosa, no imaginó que terminaría tocando un solo de cuatro en “Lo que le pasó a Hawaii”, la canción de Bad Bunny que habla sobre los peligros de la estadidad. Las instrucciones de Benito fueron simples, pero dolorosas: “toca el cuatro como si se estuviera desangrando”.





En este episodio, varios cuatristas demuestran por qué, para los boricuas, el cuatro es más que un instrumento, y viajamos junto al cuatro mientras acompaña a la diáspora, lucha contra el desplazamiento y se acostumbra a ser una estrella mundial.

