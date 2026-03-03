5. La importancia de ser Mr. Mundo

En Puerto Rico, los concursos de belleza son una obsesión nacional que entusiasma al público como cualquier competencia deportiva. Y, en 2024, ocurrió algo que expandió la huella boricua en estos certámenes: Míster Puerto Rico ganó por primera vez Míster Mundo. Danny Mejía nunca había participado en un certamen de belleza, pero viajó a Vietnam para representar a su país y regresó de allí con el triunfo, uno más para Puerto Rico.





En este episodio, exploramos qué significa que Míster Mundo sea boricua y cómo estos concursos —de mujeres y de hombres— ayudan a desarrollar ideas sobre la nación.

Can’t wait for the next episode? Join Futuro+ for early access to the whole season, ad-free listening, and exclusive bonus content for La Brega http://futuromediagroup.org/joinplus.





¿No puedes esperar al próximo episodio? Únete a Futuro+ y disfruta de la temporada completa por adelantado, sin anuncios y con contenido exclusivo de La Brega http://futuromediagroup.org/joinplus.