4. Isabel González vs. Estados Unidos

En 1902, Isabel González llegó a Ellis Island sola, con 11 dólares en el bolsillo y embarazada. La detuvieron, como a tantos otros, por ser “extranjera” y porque consideraron que podría ser “una carga para el Estado”. Pero ella peleó por su derecho de quedarse en el país que había invadido su patria y llegó hasta el Tribunal Supremo para reclamar la ciudadanía estadounidense.





En este episodio, exploramos junto a expertas las repercusiones históricas y legales del desafío sin precedentes de esta boricua de principios del siglo 20.









