3. Las banderas de Alberto Mercado

En plena Guerra Fría, el presidente estadounidense Jimmy Carter llama al boicot de los Juegos Olímpicos Moscú 1980 y en Puerto Rico se debate qué significa eso para la participación de los deportistas locales. Pero un joven boxeador llamado Alberto Mercado no tiene dudas: no habrá boicot ni protesta que le impida representar a Puerto Rico en el más importante escenario deportivo.





Esta es una historia sobre la visibilidad de Puerto Rico en la palestra internacional y de los triunfos y sinsabores que viven los atletas cuando la relación entre el deporte y la política se hace evidente.

