1. ¿Quién nos representa?

A horas de que llegara el rey de España a Puerto Rico en enero de 2022, el país se despertó con una sorpresa: la estatua de Juan Ponce de León en el Viejo San Juan estaba tirada en el piso. Ese día, el pasado y presente colonial de Puerto Rico se entrelazaron de manera evidente, y muchos se preguntaron: ¿quién se merece estar en un pedestal?, ¿quién representa la puertorriqueñidad?, ¿quiénes son nuestras campeonas y campeones?





Esta temporada, conoceremos más sobre Puerto Rico a través de personas y símbolos, y nos preguntaremos qué hace falta para ser una campeona o campeón de Puerto Rico.









