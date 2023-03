[1/2] Toni Musulin : un convoyeur, des millions volés et des secrets

[2/2] Christelle Maillery : 20 ans pour trouver le meurtrier

Ép. 24

(Suite et fin) Qui a tué Christelle Maillery ? Pour quelle raison cette adolescente de 16 ans a-t-elle été suivie en rentrant de son lycée, et poignardée à plusieurs reprises dans un déchaînement de violence ?Marie Pichon, la mère de Christelle, n’a jamais cessé de vouloir répondre à ces questions, depuis ce funeste 18 décembre 1986 où sa vie a basculé. Dans cette enquête, toutes les pistes se sont refermées une à une. Puis la justice est restée silencieuse. Jusqu’à ce que deux avocats acceptent de se pencher sur ce cold case. Dans Crime story, la journaliste Clawdia Prolongeau raconte cette enquête avec Damien Delseny, chef du service police-justice du Parisien.Écoutez Crime story sur toutes les plateformes audio : Apple Podcast (iPhone, iPad), Google Podcast (Android), Podcast Addict ou Castbox, Deezer, Spotify.Crédits. Direction de la rédaction : Pierre Chausse - Rédacteur en chef : Jules Lavie - Ecriture et voix : Clawdia Prolongeau et Damien Delseny - Production : Thibault Lambert - Réalisation et mixage : Julien Montcouquiol - Musiques : Audio Network - Archives : INA.