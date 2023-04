[1/2] L’assassin des petites annonces

[2/2] Guy Georges, la traque du tueur de l’est parisien

Ép. 32

(Suite et fin) Entre 1991 et 1997, un homme rôde dans l’est de la capitale et terrorise la population. Pascale Escarfail, Cathy Rocher, Elsa Benady, Agnès Nijkamp, Hélène Frinking, Magali Sirotti et Estelle Magd sont violées avant d’être sauvagement tuées à coups de couteau. L’enquête piétine et celui que l’on surnomme « le tueur de l’est parisien », continue de sévir. Dans les bureaux du 36 quai des Orfèvres, la tension monte d’un cran. Pourtant, les inspecteurs de la brigade criminelle ont bien en leur possession l’ADN du tueur, qu’ils ont pu retrouver sur plusieurs scènes de crime. Mais à l’époque, les prélèvements ne sont pas centralisés et le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) n’existe pas encore.Dans Crime story, la journaliste Clawdia Prolongeau raconte cette enquête avec Damien Delseny, chef du service police-justice du Parisien.Écoutez Crime story sur toutes les plateformes audio : Apple Podcast (iPhone, iPad), Google Podcast (Android), Podcast Addict ou Castbox, Deezer, Spotify.Crédits. Direction de la rédaction : Pierre Chausse - Rédacteur en chef : Jules Lavie - Ecriture et voix : Clawdia Prolongeau et Damien Delseny - Production : Raphaël Pueyo et Thibault Lambert - Réalisation et mixage : Julien Montcouquiol - Musiques : Audio Network - Archives : INA. Documentation : Archives Le Parisien“Les femmes et l'assassin” sur Netflix“La coenquête d’une mère en deuil” de Libération“Sa fille a été assassinée en 1995 par un tueur en série” de Libération