[1/2] Christelle Maillery : 20 ans pour trouver le meurtrier

[1/2] Meurtre au teknival : 40 000 suspects

Ép. 21

À la fin du mois de juin 2005, des dizaines de milliers de fêtards convergent vers la petite commune de Carnoët, dans les Côtes-d’Armor, où un festival de musique techno se tient durant cinq jours sur un terrain gigantesque. Les baffles crachent du son jour et nuit, l’alcool coule à flot, et beaucoup de drogue circule parmi les festivaliers.Le matin du dimanche 26 juin, le corps de Mathilde Croguennec, une jeune bretonne de 18 ans, est découvert sur les lieux du teknival, dans une sapinière. Elle a été poignardée une trentaine de fois. Il faut faire vite : le festival bat son plein, le meurtrier de Mathilde est peut-être encore dans la foule.Dans Crime story, la journaliste Clawdia Prolongeau raconte cette enquête avec Damien Delseny, chef du service police-justice du Parisien.Écoutez Crime story sur toutes les plateformes audio : Apple Podcast (iPhone, iPad), Google Podcast (Android), Podcast Addict ou Castbox, Deezer, Spotify.Crédits. Direction de la rédaction : Pierre Chausse - Rédacteur en chef : Jules Lavie - Ecriture et voix : Clawdia Prolongeau et Damien Delseny - Production : Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert - Réalisation et mixage : Julien Montcouquiol - Musiques : Audio Network - Archives : INA.Documentation :Archives Le ParisienFaites entrer l’accusé : S02E05 “Alain Kernoa, meurtre au Teknival”Europe 1, “Hondelatte raconte : le tueur du Teknival”RTL, Les voix du crime : “Mathilde Croguennec : un meurtre, 43 000 suspects et une incroyable enquête”L’Échho de l’Armor et de l’Argoat : “Retour sur le terrible meurtre d’une jeune fille au Teknival de Carnoët en 2005”Le Télégramme “Assises. Alain Kernoa condamné à la perpétuité”