Virginie Despentes, d'ovni littéraire à écrivaine culte

Éboueur star de TikTok, Ludovic Franceschet raconte son parcours cabossé

Ép. 821

Fin 2021, Ludovic Franceschet reçoit un mail de la mairie de Paris. On lui annonce qu’il va recevoir la médaille de la Ville pour son action de sensibilisation au métier d’éboueur et à la protection de l’environnement. Depuis 2019, ce parisien de 47 ans partage son quotidien sur le réseau social TikTok et contribue à réhabiliter cette profession mal aimée. Aujourd’hui, Ludovic Franceschet a enfin trouvé sa place après plusieurs années d’errance. Car avant d’être éboueur, Ludovic Franceschet a vécu mille vies. Il a arrêté l’école à 17 ans, il a vécu dans la rue, il a ouvert un bar-tabac, il a tout plaqué pour partir vivre aux Etats-Unis et il a fait une dépression, avant de trouver sa vocation, à Paris.Pour Code source, Ambre Rosala a rencontré cet éboueur pas comme les autres. L’histoire de Ludovic Franceschet est à retrouver dans un livre, Plus tard, tu seras éboueur, qu’il a coécrit avec Isabelle Millet, aux éditions City.Ecoutez Code source sur toutes les plateformes audio : Apple Podcast (iPhone, iPad), Google Podcast (Android), Podcast Addict ou Castbox, Deezer, Spotify.Crédits. Direction de la rédaction : Pierre Chausse - Rédacteur en chef : Jules Lavie - Reporter : Ambre Rosala - Production : Raphaël Pueyo, Emma Jacob et Thibault Lambert - Réalisation et mixage : Julien Montcouquiol - Musiques : François Clos, Audio Network, Epidemic Sound - Identité graphique : Upian - Archives : Konbini, C8.