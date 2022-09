Sexe, chantage et vidéo : le scandale qui secoue la mairie de Saint-Etienne

Qui sont Marc et Nadé Blata, ces influenceurs en guerre avec Booba ?

Ép. 825

Placements de produits douteux sur les réseaux sociaux, incitation à faire des investissements risqués en bourse... Ces derniers mois, de plus en plus d'influenceurs sont accusés d'escroquerie.Encore récemment, un numéro de l'émission «Complément d'enquête», diffusé sur France 2 le 11 septembre, a mis en lumière les pratiques d'une puissante structure dirigée par Magali Berdah, considérée comme la papesse du secteur.Le Parisien a déjà publié plusieurs enquêtes sur ce phénomène, comme celle du 8 septembre dernier, consacrée à Marc et Nadé Blata. Ce couple d'influenceurs français installé à Dubaï, aux Emirats arabes unis, fait l'objet de plusieurs accusations d'arnaques formulées par des centaines d'internautes, mais aussi par le rappeur Booba.Pour Code source, Ariane Riou et Paméla Rougerie, journalistes au Parisien, retracent le parcours de Marc et Nadé Blata.Ecoutez Code source sur toutes les plateformes audio : Apple Podcast (iPhone, iPad), Google Podcast (Android), Podcast Addict ou Castbox, Deezer, Spotify.