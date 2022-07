Pouvoir d'achat : comment l'inflation s'est installée

«Je pensais être le seul agriculteur gay» : Pierre participe à la première fierté rurale

Pierre Damonneville a 43 ans, il vit en Mayenne et il est éleveur de vaches laitières. Fils et petit-fils d'agriculteurs, il connaît bien le monde rural, même s'il n'a pas toujours réussi à y trouver sa place.Quand il a 21 ans, Pierre réalisequ'il est homosexuel. Et très rapidement,il se dit que sa sexualité n'est pas compatible avec le monde agricole. Dans le cadre de son métier, il entend souvent des blagues ou des réflexions homophobes. Alors il ne dit rien.Ce n'est que 10 ans plus tard qu'il décide d'assumer son homosexualité. Dès lors, il s'engage contre les clichés et les tabous liés à l'homosexualité en milieu rural. Il créé une page Facebook en 2017 : «Agriculteur et gay, et alors ?». Et le 16 juillet prochain, il participera à la première marche des fiertés rurales.Pour Code source, Pierre a accepté de raconter son histoire au micro de Sarah Hamny.