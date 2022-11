Jenifer : l'étoile de la Star Ac' devenue une chanteuse incontournable

Mbappé au PSG : envie de départ, contrat XXL… retour sur un début de saison agité

Ép. 853

Le samedi 21 mai 2022, la star du PSG Kylian Mbappé met fin à plusieurs mois de suspense et officialise, au Parc des Princes, sa prolongation de contrat sous les acclamations des supporters. Mais cinq mois plus tard, le jeudi 11 octobre, Le Parisien et plusieurs autres médias révèlent son désir de quitter le club dès cet hiver. Même s’il brille sur le terrain, en coulisses le joueur de 23 ans serait déçu de ne pas occuper toute la place qui lui avait été promise dans le projet sportif du PSG. Des informations que Kylian Mbappé nie publiquement, alors que le montant de son nouveau contrat vient d’être dévoilé par Le Parisien : plus de 600 millions d’euros, soit le plus important jamais signé par un sportif. Pour Code source, Stéphane Bianchi et Sébastien Nieto, journalistes au services des sports du Parisien, reviennent sur un début de saison agité au PSG.Ecoutez Code source sur toutes les plateformes audio : Apple Podcast (iPhone, iPad), Google Podcast (Android), Podcast Addict ou Castbox, Deezer, Spotify.Crédits. Direction de la rédaction : Pierre Chausse - Rédacteur en chef : Jules Lavie - Reporter : Ambre Rosala - Production : Raphaël Pueyo et Ambre Rosala - Réalisation et mixage : Julien Montcouquiol - Musiques : François Clos, Audio Network, Epidemic Sound - Identité graphique : Upian - Archives : BFM, Beinsport, RMCsport, l'Equipe.