« J'ai appris à lire à 50 ans » : Aline Le Guluche raconte son combat contre l'illettrisme

1081. Séisme au Maroc : l'effroi, les recherches, la douleur... nos reporters racontent

Il est 23h11 ce 8 septembre quand un séisme d'une magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter est enregistré au Maroc, le plus puissant jamais répertorié dans la région. Le tremblement de terre, dont l'épicentre se situe dans la province d'Al-Haouz, au sud-ouest de Marrakech, balaye des maisons, des immeubles et détruit même en quelques minutes des villages entiers.Dans les heures qui suivent, les habitants s'organisent en pleine nuit pour venir en aide aux blessés et aux survivants, piégés sous les gravats. Dans certains villages de montagne reculés, les routes sont endommagées par des éboulements et les secours peinent à arriver. A Talat N'Yaaqoub, l'un de ces villages, situé au plus proche de l'épicentre du séisme, plus aucune maison n'est débout. Sur place, des corps inanimés sont extraits des gravats.Pour Code source, Timothée Boutry, Laura Wojcik et Christel Brigaudeau, journalistes au Parisien et envoyés spéciaux au Maroc dès le lendemain du séisme, racontent les scènes de désolation et leurs rencontres avec les habitants encore sous le choc.