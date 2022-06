Education : qui est vraiment Pap Ndiaye ?

Karim Benzema : pourquoi il est au sommet à 34 ans

Ép. 746

Karim Benzema sera-t-il le premier footballeur français à remporter le Ballon d’or depuis son « grand frère » Zinédine Zidane ?Depuis le début de cette saison, Karim Benzema multiplie les records au Real Madrid, dont il est devenu le maître incontesté. L’attaquant multiplie les titres comme celui de champion d’Espagne ou de meilleur buteur en championnat et en Europe. Le 28 mai, le Lyonnais de 34 ans a gagné pour la cinquième fois la Ligue des Champions avec le maillot madrilène, au Stade de France face à Liverpool (1-0).Une force physique et des performances exceptionnelles qui permettent notamment de faire oublier les déboires judiciaires de Karim Benzema, à commencer par l’affaire du chantage à la sextape en 2015 qui a terni son image pendant des années. Il a également renoué avec l’équipe de France et son sélectionneur Didier Deschamps qui l’avait écarté à cause de sa réputation.Code source retrace la saison incroyable de Karim Benzema avec Sébastien Nieto, du service des sports du Parisien.Ecoutez Code source sur toutes les plateformes audio : Apple Podcast (iPhone, iPad), Google Podcast (Android), Podcast Addict ou Castbox, Deezer, Spotify.Crédits. Direction de la rédaction : Pierre Chausse - Rédacteur en chef : Jules Lavie - Reporter : Ambre Rosala - Production : Raphaël Pueyo, Sarah Hamny et Thibault Lambert - Réalisation et mixage : Pierre Chaffanjon - Musiques : François Clos, Audio Network, Epidemic Sound - Identité graphique : Upian - Archives : BeIn Sports, RMC, RTL, Canal+, Olympique Lyonnais, Real France, France 24, Cadena Ser, TF1.