Caroline Garcia, au sommet après les revers

Sandrine Rousseau, itinéraire d'une radicale

Ép. 820

C'est une personnalité politique qui fait beaucoup parler d'elle en cette rentrée. La député EELV de Paris, Sandrine Rousseau, a déclenché une vive polémique après ses propos lors de l'université d'été des écolos à Grenoble : « Il faut que ça ne soit plus un symbole de virilité que d'aller manger une entrecôte sur un barbecue. »Militante d'Europe Ecologie-Les Verts depuis 2009, elle gravit peu à peu les échelons en devenant porte-parole du parti écologiste, jusqu'à la rentrée 2017. Elle claque la porte d'EELV un an après avoir accusé le député écologiste Denis Baupin d'harcèlement et d'agression sexuelle. Depuis l'été 2020, Sandrine Rousseau fait son retour dans l'arène politique. En septembre dernier, elle crée la surprise en se qualifiant pour le second tour de la primaire écolo.Code source retrace le parcours de Sandrine Rousseau avec Julien Duffé et Pierre Maurer, journalistes en charge de la gauche au service politique du Parisien.