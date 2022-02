Camilla Parker Bowles, de femme la plus haïe d'Angleterre à future reine

Présidentielle : Zemmour-Le Pen, la bataille de l'extrême droite

Ép. 667

Trop, c’est trop. Ce samedi, à l’occasion d’un meeting à Reims, Marine Le Pen a décidé de passer à l’offensive. Devant la presse, elle a asséné plusieurs crochets à celui qui la talonne dans les sondages : Eric Zemmour. Il tenait le même jour un grand meeting dans les Hauts-de-France, où le RN réalise des scores importants.La présidente du Rassemblement national a accusé le polémiste de «saboter sa campagne» et l’a invité à faire le ménage dans son camp, en pointant du doigt «les catholiques traditionalistes, les païens et quelques nazis» qui fourmilleraient dans son entourage.Car depuis plusieurs semaines, la campagne de Marine Le Pen est émaillée par des défections en série. Les eurodéputés Jérôme Rivière et Gilbert Collard ont fait volte-face en rejoignant Eric Zemmour. Quant à sa nièce, Marion Maréchal, elle a déclaré qu'elle ne s'engagera pas en faveur de sa tante.Code source vous raconte ce duel à distance entre les deux candidats de l’extrême droite avec deux journalistes du service politique du Parisien, Quentin Laurent et Alexandre Sulzer.Ecoutez Code source sur toutes les plateformes audio : Apple Podcast (iPhone, iPad), Google Podcast (Android), Podcast Addict ou Castbox, Deezer, Spotify.Direction de la rédaction : Pierre Chausse - Rédacteur en chef : Jules Lavie - Reporter : Ambre Rosala - Conception et préparation : Clara Garnier-Amouroux - Production : Thibault Lambert, Raphaël Pueyo et Thomas Valognes - Réalisation et mixage : Julien Montcouquiol - Musiques : François Clos, Audio Network, Epidemic Sound - Identité graphique : Upian - Archives : BFM TV, page Facebook de Marine Le Pen, LCI, TF1, Europe 1, France 3, CNews.