Boris Johnson : scandales, mensonges et démission

Hôpital en grève, manque de personnel, démissions... Pourquoi il y a urgence

Ép. 775

Le 13 mars 2020, le ministre de la Santé Olivier Véran annonce la mise en place du Plan blanc dans tout le pays, le plus haut dispositif de crise qui peut être déclenché dans les hôpitaux.Dans les mois qui suivent, le gouvernement organise une grande consultation des acteurs du système de soins : le Ségur de la santé. Mais les milliards d’euros déployés ne suffisent pas et la situation dans les hôpitaux français continue de s’aggraver.Manque de soignants, grèves, démissions, services d’urgence saturés… Aujourd’hui, à l’approche de l’été et alors que l’épidémie de Covid-19 repart à la hausse, les professionnels de la santé crient leur détresse et redoutent un «cataclysme sanitaire».Cet épisode de Code source est raconté par Florence Méréo, spécialiste santé au service société du Parisien.Crédits. Direction de la rédaction : Pierre Chausse - Rédacteur en chef : Jules Lavie - Reporter : Ambre Rosala - Production : Raphaël Pueyo, Lolla Sauty et Thibault Lambert - Réalisation et mixage : Julien Montcouquiol - Musiques : François Clos, Audio Network, Epidemic Sound - Identité graphique : Upian - Archives : TF1, Europe 1, France 24, L’Alsace.fr.